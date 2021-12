Enrique Vives Caballero conducía bajo grado tres de alcohol: Fiscalía

En la tarde de este jueves se realizó la audiencia de adición de imputación contra el empresario Enrique Vives Caballero. La Fiscalía adicionó el delito de tentativa de homicidio en la modalidad de dolo eventual, por los daños ocasionados al menor Brian Añez, único sobreviviente del accidente ocurrido el pasado 13 de septiembre, donde murieron 6 jóvenes.

Durante su intervención el fiscal Mario Burgos Patiño aseguró que el empresario Enrique Vives Caballero conducía bajo grado 3 de alcohol al momento del siniestro.

“La prueba de alcoholemia practicada inmediatamente ocurrido el hecho, dio positivo grado 3”, afirmó.

Recordemos que en anteriores audiencias se había manejado que la prueba de alcoholemia de Vives Caballero marcó grado 2. Por su parte, Vives Caballero no aceptó el cargo que se le imputaba.

“No estoy de acuerdo con lo que se me imputa porque los hechos no son acuerdos a la realidad, ni fáctica ni jurídica, pido un juicio donde se busque la verdad, por tal motivo yo no acepto los cargos”, puntualizó Caballero.

Se espera que en las próximas semanas se programe las demás diligencia donde se demostrará si el empresario Vives Caballero es culpable o no de los delitos que se le imputan.

Publicidad

Escuche más noticias