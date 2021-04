Fue conmovedor: Christian Daes sobre hombre en aeropuerto de Miami con la bandera de Barranquilla

El empresario barranquillero Christian Daes contó en Meridiano BLU la experiencia que vivió a bordo de un avión al ver a un hombre en la rampa de un aeropuerto con una bandera de Barranquilla y sombrero vueltiao animando a los pasajeros que se preparaban para despegar hacia la capital del Atlántico desde Miami. Hay que recordar que la ciudad está fuertemente golpeada por el coronavirus y este 7 de abril está de cumpleaños.

"Fue realmente conmovedor, ya estaba en el avión y se aparece alguien en la rampa con una bandera de Barranquilla y fue realmente emotivo. El capitán del avión lo anunció por altavoz felicitando a Barranquilla y a más de uno le sacó una lágrima", contó.

¿Cómo ve las cosas en Barranquilla por cuenta del coronavirus ?

"La gente se piensa que esto es de tomar medidas y no se han dado cuenta que el problema es más serio. Si cada uno no se cuida, no hay como salvarse ,esto es individual. Cada uno tiene que conservar la distancia y darse cuenta que el problema no solo es en Barrranquilla , sino en Francia, Chile, en todos los países el problema ha escalado", indicó Daes.

Escuche aquí la entrevista:

Publicidad

Vea aquí el video: