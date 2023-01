Habitantes Puerto Colombia, Atlántico, padecen por la falta de suministro de agua potable

Pese a todas las administraciones en Puerto Colombia, Atlántico, de los últimos años han prometido la mejora en el suministro del agua potable a sus habitantes, esto no ha sido posible.

Los habitantes siguen padeciendo las suspensiones del suministro en horas de la noche.

De acuerdo con el líder Carlos Maury Donado, la respuesta por parte de la Triple A a los afectados es que la suspensión en hora de la noche y madrugada es porque se necesita llenar el tanque de Cupino que durante el día debe abastecer a las partes altas del municipio.

Este tanque es que se encarga de suministrarle agua potable a los habitantes de la parte alta del municipio, sin embargo, esto es insuficiente para toda la población, Donado asegura que el servicio tampoco se tiene de día porque siempre hay un daño en alguna tubería.

"Pero lo más preocupante es que no hay solución y la respuesta de la Triple A es que si no están satisfechos busquen otro operador. Ya hemos elevado la queja al alcalde, a la personería pero aún no se ve solución al problema", asegura el líder.

La triple A por su parte se estará pronunciando en las próximas horas sobre está situación, pero aseguró que se están llevando a cabo unas mesas de trabajo con la administración municipal para buscar una solución.

