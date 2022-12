Hay incertidumbre porque la oposición no tenía un plan si ganaba el NO: expertos

"Ni el gobierno tenia un plan B, ni la opsicion, ni las Farc", manifiesta Fernando Giraldo, politólogo y docente de la Universidad, frente a la victoria del NO en el Plebiscito por la Paz.

Publicidad

Para el experto, a esta situación se le suma que la sociedad quedó "totalmente fragmentada" porque se convirtió el asunto en una negociación a tres partes.

"El país entró en una incertidumbre total y ninguno sabe para dónde va porque ninguno tenía previsto un plan B", señaló Giraldo durante debate realizado en Vive Barranquilla.

Publicidad

A esto, el concejal del Centro Democrático, Carlos Meisel, señaló que la oposición no debía tener presupuestado un plan B, pues lo consideró una obligación del Estado.



Así mismo, apuntó que lo que hizo el movimiento fue decirle a Colombia que el no estuviera de acuerdo con lo firmado, que votara que NO.



"Que renegocien los acuerdos. Aquí no fragmentamos nada. Aquí es un solo pueblo. No se puede decir que estamos en un proceso de incertidumbre y que estamos fraccionando más este país", indicó el concejal Meisel.