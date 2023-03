Hospitalizan a exgobernador de La Guajira ‘Kiko' Gómez en clínica de Barranquilla

El exgobernador de La Guajira ‘Kiko' Gómez , condenado a 40 años de prisión, fue trasladado desde el centro penitenciario El Bosque de Barranquilla hacia la clínica Iberoamérica, luego de presentar problemas estomacales.

Según la información que entrega el Inpec, el sábado 11 de marzo registró en horas de la noche un cuadro de vomito que requirió su traslado de urgencias hacia este centro hospitalario, donde sigue bajo observación médica y a la espera de una valoración precisa sobre lo que estaba causando la afección.

No obstante, desde la clínica informan que el estado del paciente no puede ser divulgado hasta que la familia no autorice la entrega de detalles sobre su condición.

Sin embargo, se conoce que desde hace varios meses viene presentando problemas de salud, razón por la que, a mediados del mes de enero, fue trasladado de la cárcel La Picota de Bogotá a Barranquilla, luego de cumplir 11 años en la capital del país, para poder asistir a sus citas.

Vale la pena mencionar que Gómez enfrenta condena por 55 años por los asesinatos de Yandra Brito, su esposo Henry Ustáriz y su conductor, Wilfredo Fonseca, en un caso en el que Gómez habría sido determinador.

A su vez, enfrenta otra condena por 40 años el homicidio de Luis López Peralta, ocurrido en 1997.

