Joven denuncia que tras cambiar el plástico de su tarjeta, le sacaron dos millones de su cuenta

Luis Fernando Jiménez Rojas, desde el pasado 25 de noviembre, vive una cruzada para que la sucursal de Bancolombia ubicada en el centro comercial Portal del Prado, en Barranquilla, le entregue los registros de la persona que retiró 2.050.000 pesos de su cuenta bancaria, una hora después de que él llegara a esa sede a cambiar el plástico de su tarjeta débito, ya que estaba partido.

El hombre interpuso una denuncia ante la Fiscalía por el delito de hurto por medios informáticos, al tiempo que presentó una queja en la Superintendencia Financiera para que se tomen los correctivos e investiguen a los funcionarios que lo atendieron.

Publicidad

Jiménez afirma que, tras salir del banco, en menos de una hora, empezaron a llegarle mensajes que estaban ingresando a su cuenta.

"Me llegó un primer mensaje extraño de parte de Bancolombia que me informaba de un bloqueo de mi clave dinámica por riesgo de seguridad y que la activara por medio de un link. Yo leí el mensaje, pero no le di importancia, me pareció raro porque hacía poco tiempo había estado en el banco", cuenta.

"A los 12 minutos de ese primer mensaje llegaron otros dos, donde me estaban notificando de unas claves dinámicas de seis dígitos cada una y esas claves yo nunca las solicité, bajo ninguna circunstancia", agrega.

Publicidad

Luis Fernando aseguró que el dinero que tenía en su cuenta es producto de sus ahorros, los cuales tiene destinados para el pago de una carrera de especialización.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: