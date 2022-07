Listo Conpes que permitirá habilitar más de 9.000 nuevos cupos carcelarios en Colombia

Desde Cartagena , donde presidió el V Congreso Internacional de Seguridad, el ministro de Justicia Wilson Ruiz Orjuela confirmó que ya está listo el Conpes que permitirá la construcción y habilitación de 9.805 nuevos cupos carcelarios en todo el país, entre 2023 y 2026.

Con una inversión de 851.522 millones de pesos, están previstas obras en Silvia (Cauca), Mocoa (Putumayo), San Andrés, Barrancabermeja (Santander), Buenaventura y San Martín (Meta).

Publicidad

“Muy importante lo del Conpes porque se garantiza que se van a terminar los tres centros de reclusión: Sabanas de San Ángel, el Pílamo de Riohacha, y también los otros que se van a empezar a construir a través de las licitaciones que haga la Uspec en ese momento”, detalló.

El jefe de la cartera de justicia precisó, además, que estas obras permitirán seguir reduciendo el hacinamiento en las cárceles nacionales, que actualmente es del 16.7 %. Sin embargo, señaló que en Colombia no hay infraestructura carcelaria para “albergar tanta gente”.

Lea también:

“Hay delitos que son tan menores, y no los mencionó porque algunas vez casi me meto en un problema, pero yo considero que le sale mas barato al estado tenerlos a fuera que tenerlos allá adentro. Este es un país, infortunadamente, que todo el mundo reclama cárcel para todas las personas que hayan cometido hasta un delito. Y el problema (es que) no hay una infraestructura carcelaria para albergar tanta y tanta gente”, agregó.

Publicidad

Sobre los centros de reclusos transitorios, Ruiz le recordó a los alcaldes que tienen potestad para contratar seguridad privada en estos centros.

“Los alcaldes que tenga centros de reclusión transitorios, desde luego pueden contratar vigilancia de seguridad privada para que puedan administrar estos centros de reclusión, en ningún momento se está relegando o desplazando la función que tiene el Instituto Nacional y Penitenciario y Carcelario (Inpec), porque a estos les corresponden los centros de reclusión del orden nacional, esto solamente son los de nivel distrital, municipal y regional”, puntualizó.

Publicidad

Escuche más noticias: