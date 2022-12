Mamá de Messi habló del rendimiento de su hijo en la selección de Argentina

“Nosotros sufrimos las críticas cuando dicen que Lio no siente a la Selección Argentina”, manifestó Celia, madre del crack del Barcelona, Lionel Messi.

Sin duda no hay otra persona que conozca más al futbolista que su madre y aunque ella no está acostumbrada a dar entrevistas, concedió una para el canal 13 de Argentina en la que contó detalles de cómo se siente su hijo cada vez que no tiene el rendimiento que estamos acostumbrados a ver.

“Si lo vieran como lo vimos sufrir y llorar”, indicó la mujer antes de viajar para Rusia, donde se la vio junto a su hija, María Sol.

“Por suerte la gente lo quiere mucho y se lo transmite. Lio lo valora mucho”, dijo Celia quien también calificó a Messi como “un hijo divino, un lindo hermano, un mejor papá y un marido increíble”.

Finalmente, la mamá del 10 afirmó que su hijo “daría cualquier cosa para que éste sea su Mundial”.