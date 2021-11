Más de 44.000 niños entre 3 y 11 años ya tienen la primera dosis contra el COVID-19 en Atlántico

El 19% de los niños entre los 3 y 11 años en el Atlántico ya cuenta con una dosis del COVID-19, es decir, 44.888 menores de este rango de edad ya iniciaron su esquema; la meta es vacunar a 233.475 niños en todos los municipios del departamento.

"Yo vine aquí para vacunarme, para protegerme del COVID y de los virus que vienen más adelante. A mí no me dolió y espero que los niños vengan para que se vacunen y que no haya más casos de muertes", dijo Carolina Oyola, de 9 años y residente del municipio de Tubará.

La población entre los 3 y 11 años de edad está recibiendo la vacuna de Sinovac , que según estudios médicos y científicos, ha demostrado ser segura, efectiva y de fácil tolerancia para los niños. La segunda dosis la deben recibir a los 28 días de aplicada la primera.

Varios municipios del Atlántico superaron el 70% de las primeras dosis aplicadas y de esta manera el departamento superó el 50% del plan de vacunación contra el COVID-19. La Secretaría de Salud departamental también destaca que 8.483 adultos mayores de 60 años ya recibieron su tercera dosis contra el virus.

“Ha sido un trabajo arduo de realizar vacunatón en los municipios que han requerido un poco más de apoyo, también se le ha apostado a las búsquedas casa a casa de esa población que aún está pendiente de iniciar su esquema de vacunación, pero en términos generales, el departamento avanza bien”, expresó la secretaria de salud, Alma Solano.

