"Me negaron una muestra de tela por ser negra": denuncian discriminación en almacén en Barranquilla

Un posible caso de discriminación contra una mujer afrocolombiana se habría presentado en un almacén de telas del norte de Barranquilla, según denunció la propia afectada, Marbel Romero Licona, una líder de su comunidad en la ciudad.

De acuerdo con el testimonio de Romero Licona, un vendedor del almacén Lafayette, ubicado en la carrera 52 entre calles 72 y 74, hizo un comentario ofensivo sobre su condición económica asociado a su color de piel.

"¿De dónde va a tener esa negra plata para comprar telas?", fue la frase que, según la mujer, le escuchó al vendedor cuando ella salía del establecimiento tras preguntar por unas telas.

Romero, quien se decida a la confección de uniformes y otras prendas de vestir, afirma que todo comenzó cuando le pidió al vendedor una muestra de una tela para enseñársela a un cliente, ya que había algunas diferencias con la original.

El vendedor le respondió que valía 50.000 pesos, ante lo que ella comentó que había ido otras veces a ese almacén, antes de la pandemia, y nunca había tenido inconveniente. Luego se enteró de que la administración había cambiado.

Publicidad

"No quise discutir con él y me retiré. En el momento en que yo me voy él dice: '¿De dónde va a tener esa negra plata para comprar telas?', recordó.

Marbel Romero, que la mayor parte del tiempo luce turbantes y atuendos coloridos, afirma que es "orgullosamente negra" y que lo que la ofendió fue la asociación discriminatoria.

La ONG Confluencia de Mujeres realizó la queja ante el almacén de cadena, que anunció una investigación interna.

"Si durante la experiencia vivida por la señora Romero hubiere ocurrido algo diferente que le haya ocasionado los sentimientos que ustedes nos refieren, no hay duda de que esta organización rechaza dicha conducta y presenta las excusas públicas solicitadas en su escrito”, señala la repuesta del almacén.