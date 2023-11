Con una orden de captura, la Fiscalía del Cesar busca dar con el paradero del hombre de 35 años señalado de atacar a su pareja y hasta raparle la cabeza y las cejas en una cruel escena de celos en Valledupar .

Andrea Carolina Jiménez, la víctima de 23 años, interpuso la denuncia formal ante la Fiscalía y allí narró la brutal golpiza que recibió por parte de su compañero sentimental, quien ingresó en plena madrugada a la habitación donde ella dormía y, con un puñal en mano, le reclamó por un video en el que al parecer salía ella conversando con otra persona.

Fue entonces cuando, no conforme con los golpes que le propinó en diferentes partes del cuerpo, le cortó todo el cabello y la amenazó de muerte para que no lo denunciara.

Publicidad

Al parecer, esta no es la primera vez que la joven es víctima de maltrato , por lo que desde el colectivo de mujeres Trenzadas Somos Más hacen un llamado a las autoridades para que le brinden acompañamiento a ella y a todas las que están padeciendo con la violencia de género.

"Las mujeres en el territorio están abandonadas, hay violencia institucional, porque en las comisarías de familia, en los juzgados y en todo lo que tiene que ver con la garantía y los derechos de las mujeres no trabajan, no hacen efectiva la ley y la Ley habla de que no podemos seguir revictimizándolas", dijo Piedad Guzmán, directora del colectivo de mujeres Trenzadas Somos Más.

Y es que incluso la víctima, quien logró escapar de casa en un descuido de su agresor, reveló con fotografías de ella misma el estado en el que quedó tras el ataque, para dejar constancia de lo sucedido y pedir protección para ella.

Publicidad

Le puede interesar: