"Nada debo, nada temo": Máximo Noriega ante nuevas revelaciones de Fiscalía en caso de Nicolás Petro

El exaspirante a la Gobernación del Atlántico, Máximo Noriega , se refirió en redes sociales a las recientes pruebas que la Fiscalía reveló en medio de las denuncias de Nicolás Petro por el caso de la "narcoplata".

Dijo que es inocente de lo que se le señala y que todo es un "ataque" con "objetivo político".

"Nunca he cometido delito alguno ni he participado en entramados de corrupción. Pese a los intentos de ataque para involucrarme en unas disputas familiares, es claro que algunos buscan objetivos políticos. Nada debo, nada temo y confío en Dios. Sigo firme con el Cambio"

Es de recordar que, de acuerdo con las nuevas pruebas reveladas por la Fiscalía, Noriega manejaba recursos económicos de la campaña e incluso realizaba entrega de dineros a Nicolás Petro, según audios de Day Vásquez , que correspondían a aportes realizados por terceros de manera irregular.

También fueron revelados audios en los que Noriega le solicitaba a Vásquez la devolución de un dinero que, según él, pertenecía a Nicolás Petro y que buscaba recuperar a pesar de la negativa de la mujer de devolverlo.

“Si no que me ponga una denuncia... él tiene rabo de paja, lo primero que le van a preguntar es de dónde salió la plata. Yo a Nicolás no le estoy pidiendo nada, al contrario, esa plata me correspondería porque él no me ha dado nada en estos 4 meses, solo 5 millones de pesos que me mandó contigo y tú lo sabes", dice en una videollamada la mujer a Noriega.

