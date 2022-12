No debe esperar que la echen sino decir hasta luego: monseñor Tamayo a Parody

Monseñor Víctor Tamayo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Barranquilla, se sumó a las voces de miles de padres de familia, quienes exigieron la renuncia de Gina Parody, ministra de Educación, durante las protestas realizadas este miércoles en Barranquilla en contra de la cartilla de educación sexual que promovería modificaciones a los manuales de convivencia de los colegios.

Para monseñor Tamayo, el pueblo respondió a la convocatoria de manera "libre, gozosa y amorosa", luego de que se presentaron más de cinco mil personas a la Plaza de la Paz.

Destacó que la ministra Parody debía revisar su papel en el Ministerio, y examinar si no está cumpliendo con la expectativa del pueblo desde su función pública, pues debe dar un paso al costado.

"Si ella está representando a un pueblo y ese pueblo le está diciendo que no está cumpliendo con su deber, que no está cumpliendo con la expectativa, ella concientemente no debe esperar que la echen, sino decir hasta luego", aseguró el líder religioso.