¿Pacto Histórico se adhirió a campaña de Alfredo Varela para la Gobernación del Atlántico?

Desde el Pacto Histórico fue realizado un acuerdo de adhesión a la candidatura de Alfredo Varela para la Gobernación del Atlántico, el cual ya se comunicó internamente entre los partidos que lo conforman.

No obstante, de acuerdo con información entregada a Blu Radio, el apoyo no se ha hecho público aún por desacuerdos entre líderes del Atlántico, quienes insisten en que este no representa al sector alternativo.

La información fue conocida a partir de la filtración de un correo electrónico firmado por Josué Mojica, coordinador de gestión electoral del Polo Democrático, el cual fue enviado a la Registraduría en el que informaban que partidos como el Polo, Colombia Humana, el Partido del Trabajo de Colombia, entre otros, solicitaban que se involucrara el logo del Pacto Histórico en el tarjetón de Alfredo Varela, quien se inscribió con el aval de Alianza Verde.

Esta es la segunda ocasión en la que Varela se postula a la Gobernación del Atlántico, sin embargo, es la primera vez que lo hace con el apoyo de un partido alternativo.

