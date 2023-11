Polémica en Cesar por el cobro de un seguro a través de la factura de energía

El seguro denominado ‘Protege tu Mundo’ es el que tiene molesto a más de uno en el Cesar , pues muchos usuarios afirman que se lo están cobrando en la ya elevada factura de energía sin haber entregado un consentimiento para ello.

La empresa Afinia, a cargo del servicio de energía, explica que ‘Protege tu Mundo’ funciona como un seguro de vida, para asegurar un inmueble o para servicios exequiales, dependiendo de la modalidad que elija el cliente, quien debe firmar un contrato para hacerse a dicho seguro.

De hecho, Afinia aclara que la persona puede terminar ese contrato cuando desee y, para ello, solo debe comunicarse a la línea 125.

Sin embargo, usuarios como Alfonso Luis Martínez dicen que recibieron este cobro en la factura de energía sin haber firmado ningún contrato de aseguramiento: "Me están cobrando un seguro exequial por 100.000 y 200.000 pesos mensual, cuando yo no le he autorizado a la empresa que haga esta clase de cobros", dijo Martínez.

Publicidad

Desde Afinia afirman que estos seguros se están ofreciendo desde que operaba la extinta Electricaribe y que aquellas personas a las que les estén cobrando esto sin haberlo tomado por iniciativa propia pueden generar una queja en la línea 115 y la empresa revisará el caso.

Si se demuestra que el seguro no fue pactado, deberán devolverle el dinero cobrado al usuario.

Le puede interesar: