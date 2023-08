Polémica por exhibición de logo de la Gobernación del Atlántico en evento de candidata de Manatí

Toda clase de comentarios e inquietudes despertó un evento que organizó la candidata a la Alcaldía de Manatí, Yaneris Acuña, toda vez que en el encuentro se exhibió el logo de la Gobernación del Atlántico , muy a pesar de que los gobiernos no pueden participar en política.

Al ser consultada sobre esta situación, la aspirante explicó a Blu Radio que el pendón donde figuraba el logo no le pertenece a la administración departamental, sino a la organización Afrodema, con la que estableció una alianza para trabajar por los jóvenes afrodescendientes.

Según Acuña, este pendón fue un obsequio que en su momento le hizo la Gobernación del Atlántico a Afrodema y esta última decidió exhibirlo para mostrar la presencia de la organización en el evento de campaña, ya que “es lo único que tienen para identificarse como aliados”.

"Fue de pronto un gesto de inocencia del equipo de Afrodema al no percatarse de que en el mismo pendón compartían dos imágenes (entre esas el logo). El programa no tiene nada que ver con la Gobernación del Atlántico y al evento no asistió nadie de la Gobernación, porque fue una gestión que se hizo de manera privada", insistió la aspirante.

Publicidad

La Gobernación del Atlántico también aclaró a este medio que, desde luego, no han autorizado el uso del logo en este ni en ningún otro evento que esté relacionado con la contienda electoral.

Le puede interesar: