Por bloqueos en el municipio de Arjona el 90% de Cartagena está sin servicio de agua potable

Cerca de cuatros horas completa el desabastecimiento de agua potable este lunes en la ciudad de Cartagena . El 90% de los barrios de la capital de Bolívar se encuentra sin servicio de agua, por cuenta del bloqueo que realizan los habitantes del corregimiento de Puerto Badel, en el municipio de Arjona, a la estación matriz de bombeo de agua cruda ubicada en esa población.

La Empresa Aguas de Cartagena informó que manifestantes ocuparon las instalaciones de la estación matriz, lo que obligó a suspender el servicio en gran parte de la capital de Bolívar.

“Ante esta emergencia, Acuacar dispuso restricciones en la distribución para manejar los caudales que están llegando a la planta con el almacenamiento del embalse de la EBAC Albornoz, que permite mantener una autonomía transitoria para el traspaso del agua hacia la planta de El Paraguay (…) En la medida que disminuyan los niveles de la planta de tratamiento El Paraguay se extenderán las suspensiones a varios sectores de la ciudad y probablemente, el desabastecimiento sea generalizado”, indicó, a través de un comunicado, Aguas de Cartagena.

Lea también

Los manifestantes, que apostados impiden el ingreso a la estación, exigen la reparación inmediata de la vía que conduce de Cartagena a Puerto Badel.

“Estamos cansados de los pañitos de agua tibia, siempre viene echan un poquito de zahorra y a las semanas es lo mismo, lo que queremos ahora son soluciones de fondo. Necesitamos diálogo, porque si no este paro no lo levantamos ni hoy ni mañana, ni pasado (..)Cómo es posible que si acá se produce el agua que va a otros territorios, aquí ni siquiera tenemos acueducto ni alcantarillado, aquí no nos tienen en cuenta para nada”, señaló Adalberto Marimón, habitante de este corregimiento de cerca de 4.000 habitantes.

Publicidad

Por su parte el alcalde de Arjona, Isaías salamanca, aseguró en diálogo con BLU Radio que trabajan en conseguir recursos para reparar esta vía terciaria, y pidió a los manifestantes abandonar las vías de hecho.

“Estamos tratando de lograr una solución concertada, pero hay que decir que el próximo 28 de diciembre ya se adjudica a la empresa que va hacer la vía Arjona-Rocha, son más de 130 mil millones, y seguiremos gestionando para las otras vías, como es el caso de la Puerto Badel (..) Estamos gestionando para que nuestro corregimiento tenga todas sus vías terciarias buenas, desafortunadamente solo conseguimos Arjona- Rocha, y estamos esperanzados que el próximo año conseguimos las otras”, detalló.

La empresa Aguas de Cartagena indicó también que destinaron 150 millones de pesos para intervenir los puntos más críticos de la vía, y que los trabajos estaban previstos para iniciar esta misma semana.

Escuche noticias internacionales