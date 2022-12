Portuarios dicen que Invías no les ha entregado licencias ambientales

A pesar de la insistencia de los gremios locales, especialmente de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, para que Invías entregue un informe a cerca del impacto que tendrán las obras del nuevo puente sobre el río Magdalena, en el canal de acceso al puerto local, no se ha logrado respuesta de la entidad.

"No nos han presentado la documentación que nosotros pedimos. Pedimos el certificado de impacto hidráulico, no lo han presentado. Pedimos la licencia ambiental, tampoco la han presentado. Pedimos el permiso de cruce, pero Cormagdalena nos comentó que hasta el momento no han expedido el permiso de cruce", dijo René Puche, presidente de la Sociedad Portuaria.

Dijo que el puesto es de vital importancia para Barranquila en su espíritu para lograr la competitividad.