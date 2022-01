Procuraduría abre investigación contra alcalde de Cartagena por insultar a concejales

Después de casi dos años, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt , por insultar a los concejales de esa ciudad durante una sesión virtual donde se debatía la crisis de la ciudad por el manejo del COVID-19.

Durante el encuentro virtual, que se llevó a cabo el 13 de abril de 2020, Dau Chamat culpó a varios cabildantes de no hacer nada por la ciudad y de ser copartícipes de la situación de pobreza que afrontaba Cartagena.

“Por lo menos la mitad de la culpa de la situación en que se encuentra la ciudad es culpa de los coadministradores, de ustedes concejales, ustedes son los culpables y ahora se las vienen a tirar de santurrones, por Dios, y respeten ustedes, no me interrumpan, si quieren respeto ustedes son unos truhanes”, aseguró exaltado el alcalde.

Por este hecho, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa le abrió una investigación formal al mandatario y lo llamó a rendir las explicaciones del caso.

Cabe recordar que, al día siguiente, el alcalde se disculpó en una entrevista con BLU Radio, pidió disculpas a los cartageneros y se ratificó en los señalamientos contra los concejales.

“Le pido disculpas a la ciudadanía cartagenera, no a los concejales. Ellos me volaron la piedra, me buscaron, ¿Qué voy a hacer? A lo hecho pecho. Esas palabras fueron provocadas”, declaró Dau.