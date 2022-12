¿Qué pasó con caso de Samara Cerpa? Familiares cuestionan que no hay capturas a un mes de su muerte

Con carteles en mano, globos y camisas blancas, familiares, allegados, compañeros y profesores de Samara Cerpa Avendaño, volvieron a clamar justicia por la muerte de la menor de 14 años, quien este fin de semana cumplió un mes de haber fallecido, luego de ser alcanzada por una bala perdida mientras iba sentada en un bus camino a casa en medio de un intento de fleteo a un hombre que recién habría retirado $20 millones.

A las afueras de la Institución Educativa Distrital María Auxiliadora en el barrio La Magdalena, sur de Barranquilla, desde las 7:00 de la mañana se plantaron nuevamente para pedir a la Policía, al alcalde Jaime Pumarejo y a la gobernadora Elsa Noguera que los involucrados paguen por el asesinato de Samara, pues a un mes de su muerte no hay capturas ni tampoco claridad de cómo va el proceso de investigación.

Yuranis Avendaño, madre de Sámara Cerpa Avendaño , sostuvo que, como madre, tiene derecho a exigir justicia y celeridad en el caso, ya que la lentitud del proceso la ha revictimizado.

"Ya un mes y todavía no hay respuestas, no dicen nada, ni tampoco cómo van los hechos. Tampoco hay razones del caso cuando he intentado averiguar, me tienen en el completo limbo", dijo.

"Yo tengo derecho a la justicia y a la verdad, así que me siento con total libertad para salir a reclamar por la muerte de mi hija y exigirle a las autoridades que por favor capturen con prontitud a los responsables", alegó Avendaño.

Aunque en su momento la Policía ofreció hasta $50 millones de recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables, sus familiares temen que, por no ser adinerados, el caso quede en total impunidad por la nula investigación que, según dicen, rodea el caso de Samara Cerpa Avendaño .

Hay que decir que, tras el asesinato, la víctima del fleteo que se enfrentó a los asaltantes fue llevada a la URI para entregar su versión y dejar el arma con la que disparó a disposición de las autoridades. En Barranquilla ya son 25 los menores de edad que han sido asesinados en diferentes circunstancias.

