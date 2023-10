'Santa' Lopesierra declaró este miércoles ante la Procuraduría sobre el caso de Nicolás Petro

Tal como estaba previsto, la tarde de este miércoles Samuel Santander Lopesierra acudió de manera virtual a la citación que le hizo la Procuraduría para que entregara su versión y respondiera las preguntas que tiene el ente de control sobre las altas sumas de dinero que él supuestamente le habría entregado a Nicolás Petro para la campaña presidencial de su padre.

Lopesierra, el ex narcotraficante al que todos conocen como el ‘Hombre Marlboro’, habría visitado a Nicolás Petro en su apartamento para entregarle dinero. Al menos esto contó inicialmente la exesposa de Nicolás, Daysuris Vásquez, y por eso la Procuraduría Regional de Instrucción de Barranquilla decidió llamarlo a declarar en la investigación que le sigue al hijo del Presidente.

Contrario a esto, el que no se presentó a su cita con la Procuraduría fue Gabriel Hilsaca, el hijo del polémico empresario ‘Turco’ Hilsaca y quien debía declarar de manera virtual la mañana de este miércoles, pero no lo hizo, a pesar de que también es requerido para aclarar si entregó o no dinero a Nicolás Petro de cara a las elecciones presidenciales.

Esta semana también declaró de manera virtual ante la Procuraduría el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue llamado a responder por esta presunta financiación ilegal que se habría dado en la campaña Petro presidente 2022, de la cual él fungió como gerente.

En meses pasados, la Procuraduría también escuchó los testimonios de la exesposa de Nicolás Petro, Day Vásquez; del líder político Máximo Noriega y de Mónica ‘Kiki’ Lopesierra, hija del ‘Hombre Marlboro’.

En medio de estas diligencias, la Procuraduría sigue recogiendo pruebas para determinar si el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro y su exesposa, Day Vásquez, tuvieron un incremento patrimonial injustificado a nombre de familiares, lo que daría pistas de si recibieron o no dichos recursos financieros.

