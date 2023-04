Santo Tomás, Atlántico, vivirá su tradicional recorrido de flagelantes este Viernes Santo

El municipio de Santo Tomás, Atlántico , volverá a ser escenario del tradicional recorrido de flagelantes en el que hombres y mujeres se azotan, cargan pesadas cruces o caminan de rodillas para agradecer, pedir milagros o pagar una manda por un favor divino que han recibido, en medio de la celebración del Viernes Santo.

Uno de los flagelantes es Luciano Ávila, un hombre de 73 años, conocido en el pueblo como ‘Lucho Chatarra’ y quien volverá a cargar su cruz como lo ha hecho durante los últimos 13 años para cumplirle una promesa a Dios, pero eso sí, sin causar heridas en su espalda porque la última vez que lo hizo no aguantó y se desmayó en medio del desfile.

“El año pasado me desmayé, no aguanté y no culminé el recorrido. Es que yo hago la manda de manera muy estricta porque no desayuno, no almuerzo y creo que eso fue lo que me pasó factura en el último desfile antes del Covid-19. Cuando eran casi las 12:00 de mediodía caí al piso y me desmayé, pero este año voy con toda la energía para cargar esa cruz”, explicó Ávila.

Los penitentes de Santo Tomás, tal como lo marca esta tradición que data desde el siglo XIX, caminarán con la cruz a cuesta y azotándose con látigos durante dos kilómetros, desde la calle de la Ciénaga o de la “Amargura” hasta llegar a la “Cruz Vieja”, donde termina su manda ante la mirada de miles de asistentes, más que todo turistas y visitantes que llegan de muchas partes de Colombia, para “deleitarse” con el tradicional recorrido.

En los eventos avalados por la Iglesia católica, la parroquia de Santo Tomás, Atlántico, ha preparado durante estos días una programación muy especial para celebrar con intensa devoción el transcurso de esta semana mayor.

Es por ello que, durante este Viernes Santo, desde las 8:00 de la mañana se realizará el ‘Viacrusis’, mientras que a las 3:00 de la tarde será la jornada de adoración a la Santa Cruz, para luego, a las 7:00 se la noche, vivir del Sermón de las Siete Palabras en la Plaza Principal, para culminar a las 8:00 de la noche con esta procesión.

