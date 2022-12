“Todo parece indicar que no había plan de riesgo”: minminas sobre incendio en Barranquilla

La ministra de Minas, Irene Vélez, explicó en Mañanas Blu las acciones del Gobierno en medio de la contingencia energética por el incendio de la bodega Bravo Petróleo en la ciudad de Barranquilla, respondió sobre las dudas frente al suministro de combustible en el país y el tema legal que rodea la emergencia.

Según Vélez, no había plan de manejo de riesgo y la póliza de seguros no se encontraba cargada al sistema.

“Todo parece indicar que había una licencia, pero que el plan de riesgos no estaba. Fue lo que indicó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo. Por otro lado, en lo que respecta al Ministerio de Minas y Energía , el agente de almacenamiento, que es la función que ellos realizan, tenía un usuario creado en nuestra plataforma; sin embargo, al momento, no encontramos que tenga la información, los documentos que debe mantener en la plataforma. No estaban subidos”, declaró la ministra de Minas.

Según Irene Vélez, el mismo día de la emergencia, la dirección de Hidrocarburos recibió un correo de la empresa en el que se adjuntaba la póliza.

“Estuvimos ayer, todo el día, en revisión de ese documento por parte de los jurídicos del Ministerio de Minas. Se entiende que la póliza está vigente hasta septiembre del próximo año”, indicó

La funcionaria aseguró que las autoridades tienen la inquietud en cuanto a las razones por las que la póliza no estaba cargada en el sistema.

“Esta es una investigación que va a seguir. No quiero adelantarme hasta no tener el detalle de la información que se requiere”, complementó.

La ministra Irene Vélez aseguró que con lo que sí contaba la empresa era con el plan de manejo ambiental, pero que el director de la UNDGRD planteó la necesidad de establecer si existía el plan de riesgo, el cual está pendiente de confirmación.

