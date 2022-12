Trabajadores de Uniautónoma denuncian crisis financiera de la institución

Una grave crisis financiera quedó al descubierto en la Universidad Autónoma del Caribe, luego de que el presidente del sindicato de trabajadores, Rodolfo Ortega, señalara que no se les ha cancelado las obligaciones de prestación de servicios y que muchos pasaron una negra Navidad por falta de pagos.

"A la mayoría del personal de trabajadores no nos pagaron el mes de diciembre. Tenemos un acuerdo extraconvencional, que son unas primas extralegales. Ese era el soporte de las personas, soporte de los trabajadores para poder pasar un fin de año agradable con sus familiares", indicó el sindicalista.

Para 2017, según las denuncias del sindicato hay deserción de un alto número de profesores catedráticos que se retiran de la institución ante la crisis.

Este fue el comunicado emitido por los trabajadores:

Desde el mes de octubre del año en curso, la Inspectora del Trabajo, Yadira Jiménez Álvarez, citó a la Universidad Autónoma del Caribe a una AUDIENCIA DE DESCARGOS ante sendas querellas interpuesta por los sindicatos SINTRAUAC y SINTRAUNICARIBE por los presuntos delitos de PERSECUSIÓN, SINDICAL, NO PAGO PUNTUAL DE LOS SALARIOS, NO PAGO PUNTUAL DE LAS PRESTACIONES y la NO ENTREGA DE LAS DOTACIONES EN EL AÑO 2016 a todo el personal que por ley le corresponde.



Los sindicatos cumplieron la cita pero la Universidad se excusó solicitando un plazo para aportar las pruebas para su defensa. La diligencia se aplazó para el 28 de noviembre donde se intentó un proceso de conciliación al cual la Universidad se negó. El 21 de diciembre, se declara desierta la diligencia por estar el personal del Departamento de Talento Humano en Jornada de Capacitación.



Finalmente, el día 26 de diciembre la Universidad entrega a los Inspectores del Trabajo Oscar Osorio y Yadira Jiménez parte de las pruebas consistentes en los disciplinarios seguidos a las directivas sindicales .El paz y salvo del pago de todas las prestaciones, salarios, vacaciones y el pago de la prima extralegal se entregaría al Mintrabajo el día 30 de diciembre de 2016.



Hoy, los trabajadores y docentes de Uniautónoma experimentamos frustración e impotencia ante el incumplimiento de este nuevo compromiso adquirido ante Mintrabajo, al no pagarse los salarios, las primas extralegales y las vacaciones, situación que se hizo extensiva a las familias de los empleados, obligándolos a pasar un DICIEMBRE OSCURO, lleno de desesperanza, de desilusiones, de privaciones.



Esta es una muestra más de la propaganda engañosa que vende la administración de la Universidad al manejar mensajes de fin de año donde se afirma que TODO ESTÁ SUPER BIEN: “Con recertificación del ICONTEC, con aprobación de condiciones iniciales para el proceso de acreditación de alta calidad, YA SE PAGÓ NOVIEMBRE, YA VIENEN LAS PRIMAS… En fin todo súper bien. El trabajo de ustedes ha sido fantástico. Estoy muy, muy agradecido. Les deseo una feliz navidad a todos.



Y una noticia final: a todos los funcionarios, hasta los que ganen seis salarios mínimos, van a recibir un bono de $100.000 para que se lo gasten en lo que quieran. Es un regalo navideño que le da la Universidad en agradecimiento a un equipo humano tan trabajador y productivo. RECIBAN MI RESPETO y mi cariño de parte de su Rector que los aprecia tanto. Chao” (Vargas Lamadrid, 2016).



¿Cuál respeto?... ¿En realidad nos va súper bien?... ¿Por qué no se ha cumplido con las obligaciones especiales del empleador y con el acuerdo convencional?... ¿Será que con el bono de $100.000 el trabajador podrá sufragar los gastos de fin de año?... Lo cierto de todo es que, mientras que los trabajadores padecen privaciones de no poder compartir con sus seres queridos ni una cena navideña, la Administración de Uniautónoma se encuentra presuntamente en Miami dilapidando los excedentes que pudiese tener la Corporación Universidad Autónoma del Caribe.



NO ES CIERTO que las organizaciones sindicales están enlodando la gestión administrativa de la Uniautónoma. SON ELLOS MISMOS, quienes con el mal manejo financiero y con la falta de garantías laborales ahondan la crisis en la que está incursa la Universidad. Nunca en la historia de la Universidad sus trabajadores habían padecido del no pago de los emolumentos de fin de año como se está viviendo en estos momentos, lo que demuestra la inestabilidad por la cual transita nuestra Alma Máter.



La actual administración, empleando discursos melosos, pretende vender una imagen de la Universidad ajena a su realidad, por lo que nuevamente hacemos un llamado a los entes de control estatal como son: INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO; CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN; PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y la OFICINA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA para que actúen en estos momentos y logren salvar la estabilidad y la permanencia de un ente académico que en estos momentos se encuentra en peligro de desaparecer.