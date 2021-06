Usuarios con comorbilidades piden una respuesta al no ser priorizados para la vacuna contra el COVID

Leila Torres, de 34 años, padece desde hace dos un cáncer de tiroides con metástasis central y, pese a que su enfermedad es una de las priorizadas en la etapa 3 del plan de vacunación contra la COVID-19 , a la mujer que es madre de una hija de 12 años, le ha tocado lidiar una nueva batalla con su EPS Salud total, quien le afirma que aún no figura como priorizada para recibir el biológico.

“Ellos me enviaron un correo donde me dicen que estaban haciendo lo que les dice el gobierno nacional, pero si yo hago parte de ese grupo de priorizados por qué no me están dando la prioridad y se me está negando la oportunidad”, señaló.

Leila hace parte de una larga lista de usuarios de varias EPS en Barranquilla que han recurrido al Ministerio Público en busca de ayuda debido a que, pese a sus enfermedades de base, el sistema no los tiene priorizados para vacunarse contra la covid-19.

“Mi hermana es obesa y tampoco la EPS Coomeva le ha dado la priorización”, agregó.

Ante estas denuncias recurrentes, la Personería señaló que habilitaron un punto en el estadio Romelio Martínez para direccionar a través de un correo electrónico las solicitudes de los ciudadanos con comorbilidades que no han sido gestionadas por sus EPS