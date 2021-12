Andrés Escobar será imputado por sus acciones durante protestas en Cali, dice abogado Elmer Montaña

El empresario Andrés Escobar será imputado por la Fiscalía por sus acciones el 28 de mayo de este año en el barrio Ciudad Jardín, de acuerdo con el abogado Elmer Montaña.

Según Montaña, Escobar y otros llamados por la justicia tendrán que responder por "los ataques que perpetraron contra miembros de la Minga Indígena y personas que participaban en la protesta social en inmediaciones de la Universida del Valle".

Los cargos por los que tendrían que responder Escobar y otros llamados por la Fiscalía, de acuerdo con la declaración de Elmer Montaña, serían tortura, usurpación de funciones públicas y prevaricato , entre otras presuntas conductas delictivas.

Importante que la @FiscaliaCol haya citado a imputación de cargos a Andrés Escobar y su combo y que además haya imputado cargos a oficiales de la policía de Cali por homicidios cometidos en la protesta social, pero solicitamos un trato igual para los Jovenes de 1a Linea. pic.twitter.com/eWwZFOTymL — Elmer José Montaña G (@elmermontana) December 2, 2021

Andrés Escobar quedó registrado en varios videos y fotografías disparando contra manifestantes en Cali. Según su versión, no portaba un arma de fuego, sino traumática. Los hechos se registraron en el sur de Cali, donde un grupo de encapuchados generó desórdenes. Durante los desmanes, se vandalizaron varios establecimientos comerciales y se intentó incinerar el CAI de la Policía del sector.

En entrevista con BLU Radio, Escobar dijo que el arma que usó era de fogueo o traumática y que no pretendía hacerle daño a ninguna persona.

Además realizó un video en el que se disculpó sobre lo sucedido en ese punto de la calle 16 con carrera 100.

"Esto lo hago porque el camino no son las armas, no es una guerra civil, mi intención no es un llamado al odio y el resentimiento que tanto se está destilando de manera acelerada desde el marco del paro nacional", dijo entonces.

Por su participación en los hechos, Escobar fue llamado a interrogatorio por la Fiscalía.