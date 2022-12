Cali recibe a Patriotas y América visita a Pasto, por la sexta fecha de la Liga

Luego de quedar eliminado de la Copa Sudamericana con Junior, en Barranquilla, Deportivo Cali afrontará este domingo 6 de agosto en el estadio de Palmaseca, la sexta fecha de la Liga Águila recibiendo a Patriotas a las 3:15 p.m.

Publicidad

El conjunto azucarero no marcha bien en el campeonato colombiano, ocupa la posición 12, y solo ha conseguido una victoria en cinco fechas disputadas, por lo que este fin de semana ganar es la consigna para los dirigidos por el profesor Héctor Cárdenas.

"Hay que levantar al grupo y seguir adelante", señaló el técnico verdiblanco.

Publicidad

Por su parte el América visitará al Pasto, en lo que el técnico Hernán Torres, calificó como una nueva final, y donde su equipo tiene como principal objetivo conseguir la victoria.

Publicidad

"Yo no voy a ceder más de visita, no pienso seguir dejando puntos en otras plazas. Ya miraremos cómo resolver en casa, pero cuando salgamos tenemos que ganar porque si no es en este campeonato ¿entonces cuándo?", aseguró Torres.

Ante el Pasto el equipo escarlata no tendría a Carlos Lizarazo por una virosis, mientras que William Arboleda y Darío Botinelli están recuperados de sus lesiones y se sumaron a la nómina de concentrados.

Publicidad

Parcialmente América es sexto en la Liga. El partido con el cuadro pastuso será el domingo a las 7:30 p.m.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.