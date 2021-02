Casas de pique continúan, pero ahora descuartizan gente en los manglares: obispo de Buenaventura

El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, aseguró en Mañanas BLU que el fenómeno de las casas de pique persiste en el puerto vallecaucano, pero que ha variado la modalidad.

"Las casas de pique continúan, lastimosamente. Han cambiado algunas modalidades. Ya no los pican en casas donde quedan evidencias de sangre. A las personas se las llevan, las desaparecen en los manglares. Se los llevan a zonas en lanchas, al frente de Buenaventura, en esa zona boscosa. Ahí las pican y las entierran y no vuelven a desaparecer", declaró Jaramillo.

"El tema de la desaparición aquí en Buenaventura es muy alto. La gente no denuncia porque les da miedo, les da temor. Esto se vuelve un círculo vicioso, porque si no hay denuncia no hay investigaciones serias. Sembrar terror es lo que quieren estas personas", añadió.

Según monseñor, el desgaste y la tristeza de los habitantes en Buenaventura llegó a su límite.

"Estamos cansados de esta violencia, además tistes porque no podemos salir a la calle, porque en las noche no nos dejan dormir las ráfagas de fusiles, porque están matando a los jóvenes. La extorsión y la delincuencia nos tienen azotados. Llegamos a un punto ya sin salida", agregó.

Según el obispo de Buenaventura, las acciones policiales no garantizan que el fenómeno de la violencia termine en el municipio.

"Son importantes las medidas, pero no son suficientes. El problema es estructural", sostuvo.

"Llegan momentos en que se reacomodan las bandas. Mañana se llamarán de otra forma, pero en el fondo son las mismas estructuras", agregó.

Monseñor Jaramillo, además, se refirió a la actividad que se llevará a cabo en Buenaventura, en la que se rociará agua bendita, se llevará a cabo una cadena humana y se elevarán oraciones para pedir el cese de la violencia. La actividad está programada para dar inicio desde las 10:00 de la mañana de este miércoles.

