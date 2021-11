Conozca Seeri, la plataforma caleña que busca empoderar a millones de emprendedores en el mundo

El ingenio caleño no tiene límites, mucho menos si se trata de crear plataformas que busquen ayudar a millones de personas en el mundo a través del internet.

Este es el caso de Juan Martín Suso y Felipe Racines, los creadores de Seeri, una startup que promete empoderar a los que aman vender a través de las diferentes plataformas digitales.

Se trata de un par de emprendedores expertos en ventas y tecnología, cuya carrera los llevó a buscar la forma de impactar positivamente a más y más personas.

“Queremos empoderar a las personas, brindándoles oportunidades para progresar y sobre todo, poniendo a su disposición todas las herramientas para que construyan un mejor futuro para los suyos”, dijo Suso.

Seeri permite a las personas un comercio social, soluciones tecnológicas y desarrollo sostenible permitiendo conseguir ingresos extras a través de una app, monetizando las interacciones de las redes sociales, recomendando y vendiendo productos en línea.

Además, la plataforma de comercio social que les brinda a los usuarios la posibilidad de acceder a un amplio catálogo de productos para que puedan comercializarlos virtualmente y ganar dinero por comisión bajo la premisa que sea fácil, rápido, sin inversión, sin riesgos.

“Seeri no es una venta por catálogo, no es un modelo piramidal, no es un e-commerce. Seeri es una plataforma tecnológica que busca monetizar las habilidades de aquellos que saben y no saben vender, donde queremos ser justos con todos”, indicó Juan Martín.

“Es una apuesta por hacerle fácil la vida a las personas, para que puedan conseguir ingresos extras y llegar a fin de mes”, añadió el cofundador de la compañía.

De acuerdo con el empresario, la idea se creó siendo conscientes de que el desempleo y el trabajo informal son altísimos en Latinoamérica.

“Muchas personas permanecen horas navegando en las redes sociales durante el día; así que decidimos darles una opción para que aprovechen el tiempo que están en línea, generen bienestar en sus comunidades y a su vez, crecimiento económico”, precisó.

Seeri está enmarcada en lo que se conoce como social commerce o comercio social, un modelo que está cogiendo fuerza en varios continentes y que termina siendo una oportunidad relevante para cambiar las realidades sociales de la región, pues le apunta a que las personas utilicen su entorno social para poder generar ingresos a través de la recomendación y venta de productos. Es el equivalente a una red social de ventas.

Felipe Racines asegura que este modelo es muy potente porque se logra incluir en la economía digital indirectamente a muchas personas que antes no accedían al comercio electrónico y ahora, a través de un amigo, familiar o conocido, pueden ser parte de la era digital.

¿Cómo funciona Seeri?

Con el objetivo de empoderar a los emprendedores digitales y facilitarles su trabajo, Seeri se encarga de todo.

No se exige que las personas que se quieran vincular hagan una compra inicial de los productos, tampoco se les entrega un catálogo físico para que vayan de casa en casa ofreciendo las marcas, ni tienen que comprar inventario para tenerlo en su hogar y luego revenderlo.

Tampoco tienen que endeudarse ni encargarse de pagar los pedidos de sus clientes por adelantado.

Según se pudo conocer, la compañía ofrece directamente a los compradores las opciones de crédito y pago, y se hace cargo de la logística de los envíos que llegan directamente a la casa de ellos.

Quienes decidan ser emprendedores con Seeri solo deberán compartir los productos por sus redes sociales y hacer que cada vez más personas se antojen y se enamoren de las marcas.

Cualquier persona mayor de 18 años, que tenga intención de emprender, aprender a ser empresario, a vender por internet y a usar las redes sociales para monetizar sus interacciones, puede unirse a la familia Seeri.

Solo debe descargar la aplicación móvil, o ingresar a la página web www.seeri.co y registrarse.

Las personas que decidan emprender con Seeri no solo ganan desde el 20 % de comisión por venta, sino que también podrán acceder cada mes a diferentes beneficios económicos que se traducen en bonos, descuentos y un plan de educación continua.

“Tenemos un programa que se llama Universeeri donde las personas pueden recibir educación de muy alto valor e impacto para que realmente se conviertan en empresarios con estructura. Eso es completamente gratis y lo brindamos por ser parte del equipo Seeri”, precisó Racines.

“Además, los usuarios recibirán educación en productos, venta y temas digitales. Aquí sobre todo ganan la posibilidad de hacer parte de una comunidad que se apoya, que se ayuda y que está buscando que cada uno de los y las empresarias de Seeri crezcan y mejoren la calidad de vida de sus familias”, insistió el empresario.

De acuerdo con los creadores de la plataforma, en Guaviare, Nariño, Norte de Santander y municipios pequeños del territorio colombiano ya hay vendedores de Seeri que se están convirtiendo en distribuidores de marcas importantes.

Actualmente la compañía cuenta con la cobertura del 98% del territorio nacional.

Seeri ya tiene operaciones en Colombia y México, y espera expandirse por toda Latinoamérica y llegar al mercado latino de Estados Unidos.

“Sin duda va a ser la fuerza de ventas más grande del continente americano e impactará a millones de personas”, puntualizaron.

“Vamos a llegar desde Estados Unidos hasta Argentina, este es un modelo de negocio muy relevante y vamos a impactar a millones de personas. Queremos crecer muy rápido y estaremos llegando a México antes de acabar el año. Pronto nos estaremos expandiendo a otros países y la idea es hacer de esto algo muy grande que genere progreso para muchas personas”, concluyó Felipe Racines.

