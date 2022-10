Contraloría denunció penalmente a exgerente de Emcali por contrato con la Unión Temporal AMI 2022

Por los presuntos sobrecostos en un contrato que incluía la compra de televisores a $43 millones y sillas a $17 millones la Contraloría General de La Nación denunció ante la Fiscalía al exgerente de Emcali, a otros funcionarios y al representante de la firma contratista.

La denuncia es contra Juan Diego Flórez González, el exgerente general de las Empresas Municipales de Cali, contra otros 9 funcionarios que tuvieron que ver con el polémico contrato de $215.000 millones con la Unión Temporal AMI 2022 y contra el representante legal de ese consorcio Juan Camilo Ossa.

La Contraloría General le pidió a la Fiscalía que se investigue a los denunciados por los posibles delitos contra la administración pública por este contrato en que se iban a comprar televisores a $43 millones y sillas ergonómicas a $17 millones, entre otros artículos.

El abogado del exgerente de Emcali, Hernando Morales, le dijo a Blu Radio que no cree que el proceso en la Fiscalía prospere porque el contrato no se ejecutó, no hubo pago al contratista y en consecuencia, según él, no hubo delito.

"No entiendo por qué el documento solo señala "Presuntos sobrecostos"; eso ni siquiera es un delito. De tratarse cierto, se imputaría por el delito de peculado, pero el contrato se suspendió, no se emitieron recursos, por lo que no hay una base para sostener que hubo sobrecostos" dijo el abogado.

La denuncia no incluye al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien, además, había pedido a la Fiscalía General de la Nación investigar las diferentes versiones, para esclarecer los posibles sobrecostos del contrato en cuestión.

El contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo en su momento que, en ese contrato se evidenciaron sobrecostos por más de 1000% en algunos ítems. Además, Hernán Rodríguez explicó que la Contraloría no encontró justificación para que los televisores y sillas tuvieran un valor tan elevado en dicho documento.

