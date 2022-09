"No se hizó nada antes porque no pensé que algo tan corrupto era verdad": alcalde Cali sobre Emcali

Un revuelo causo un contrato que se conoció por parte de Empresa Municipales de Cali (EMCALI) y la Unión Temporal AMI para un proyecto de medición electrónica. En el documento aparecen varios elementos con sobrecosto, entre ellos dos televisores de 55 pulgadas, cada uno por casi $43 millones, mientras que su precio en el mercado no supera los $6, también seis sillas ergonómicas de uso intensivo, cada una por casi $18 millones, cuyo precio en el mercado es de máximo $4.

El escándalo derivo en la salida del gerente de Emcali, Juan Diego Flórez , que le presentó su carta de renuncia al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. El mandatario de la capital del Valle le aseguró a Mañanas Blu, que se tomaron las acciones pertinentes sobre el caso a penas se conoció la noticia en medios de comunicación.

“Yo escuché la noticia en la radio e inmediatamente fui a l a Fiscalía General de la Nación para que se tomaran acciones sobre lo sucedido. Dos horas después recibí la carta de renuncia del gerente ante el hecho de la precaria explicación al hecho que hoy aborda la opinión pública (…) El funcionario público debe tiene que responder de forma responsables al proceso adquirido. No estamos hablando de capital privado sino público que se puso a su disposición”, aseguró el alcalde de Cali.

El mandatario comentó que por parte del comité ejecutivo solamente le solicitan autorizaciones para adelantar proceso de medición domiciliaria, comercial, industrial y de servicios de energía que se consume, pero el diseño del contrato, según él, es una tarea del ente evaluador y supervisor, por eso, la noticia los sorprendió.

“No se autorizó el contrato sino desplegar la necesidad tecnológica que requiere la empresa, pero nada de identificar proveedores. No se hizó nada antes porque no pensé que algo tan aberrante, tan ruin, tan corrupto fuera verdad. Todos nos sentimos indignados y horrorizados, es algo de no creer”, expresó Ospina.

Son 215.000 millones de pesos no ejecutados, presupuestados, pero no gastados, según el mandatario. Jorge Iván Ospina espera que se haga la investigación pertinente para señalar y judicializar de manera individual a quienes cometieron la irregularidad.