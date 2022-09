"Contrato claramente decía que era para televisores LED": Sintraemcali controvierte a gerente (e)

El presidente de Sintraemcali, David Vargas, habló en Mañanas Blu acerca del polémico contrato de la empresa de servicios públicos con la Unión Temporal AMI que desató un fuerte escándalo por presunta corrupción que causó la salida de varios funcionarios. El sindicalista dijo que, contrario a la justificación del gerente encargado de Emcali, el costo de 43 millones de pesos no fue por un monitor industrial, sino por televisores, tal y como constaba en el contrato.

"En el contrato claramente dice o decía, en términos de referencia, 'televisor LED de 55 pulgadas'. Allí hay, como mínimo, un error. Si al contratista le quieren exigir alguna cosa después, dice, aquí me pidieron un televisor. En las entidades públicas tenemos que ser totalmente transparentes y claros en las especificaciones técnicas y términos de referencia", sostuvo Vargas.

De acuerdo con David Vargas, posterior al escándalo, surgieron las explicaciones sobre las supuestas diferencias en las especificaciones de los equipos.

"Compañeros de Emcali dicen que se incluye, entre otros, el televisor Led de 55 pulgadas, pero que eso tiene otros componentes tecnológicos que hacen que ese valor llegue a ese costo. Nosotros dijimos, entonces por qué no lo publicaron y así se evitaban este problema que lo único que ha hecho es daño a la imagen de las Empresas Municipales de Cali", afirmó el dirigente sindical.

La explicación del gerente (e)

Según Fulvio Leonardo Soto, gerente encargado de Emcali, el cuestionado contrato por 215.000 millones de pesos, firmado con la Unión Tempora AMI, estaba destinado a un proyecto de medición inteligente de energía, que pretende evitar pérdidas por más de $40.000 millones de pesos anuales. Según su versión, el dispositivo de 43 millonesde pesos no era un televisor convencional, sino de equipos especializados.

"No es un televisor, es un monitor industrial para un centro de medición. No es un televisor de 55 pulgadas como el que compramos para ver Netflix, ni más faltaba. Es un monitor industrial. Estas cotizaciones incluso en la estructuración técnica lo pudieron ver, viene del año 2019 así que no se está incrementado ningún costo", sostuvo Soto.

De igual forma, según Soto, las sillas egonómicas de 18 millones de pesos, eran especiales. "Las sillas tiene una ergonomía diferente con base en todo lo que han pedido las autoridades internas para el mejoramiento de las condiciones de los empleados que estarán en ese centro de medición", declaró el funcionario.