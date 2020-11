¿Bebé en camino? Andrea Valdiri revela síntomas de un posible embarazo

La modelo, bailarina e influencer Andrea Valdiri dejó a sus seguidores bastante sorprendidos luego de revelar que se encuentra un poco indispuesta de salud.

Algunos de sus fans precisaron que, es posible, que la exseñorita Colombia pudiera estar embarazada debido a lo que dijo sentir.

Es que, según publicó en sus historias de Instagram, Valdiri tuvo un malestar general y descartó que se tratara de coronavirus.

"Me he sentido enferma, con malestar, pero no es COVID . He tenido fiebre y otras cositas", sostuvo la joven.

Para muchos de los que siguen la cuenta de Andrea no les sería extraño que haya bebé a bordo debido a la relación tan fuerte que tiene con su novio, Lowe León.

Aquí las declaraciones: