Delincuentes entraron a robar a escuela de patinaje de deportista en Jamundí

Desconsolada, así se encuentra María Rojas Coque, una deportista en Jamundí, Valle, que, con mucho esfuerzo, abrió una escuela de patinaje en este municipio para apoyar a las promesas de este deporte, especialmente de estratos bajos.

En las últimas horas, Rojas se llevó una amarga sorpresa. Al llegar a su escuela encontró que los ladrones i ngresaron y, además de destruir todo lo que encontraron a su paso, hurtaron pertenencias , además de 15 pares de patines y más de 30 uniformes nuevos que serían entregados a los niños.

Publicidad

"Me llamó mi compañero a avisarme que parecía que se habían entrado los ladrones porque había huellas marcadas en la pared. Fui al coliseo y encontré la oficina destrozada. Se me llevaron todo lo que había comprado como patines, uniformes y cascos", dijo la deportista a Blu Radio.

Para comprar estos elementos, María tuvo que invertir todos sus ahorros y hasta pedir prestado. Dice, además, que las autoridades no le han prestado atención.

"Había prestado 5 millones de pesos para poder comprar esa mercancía y se me llevaron todo, hasta la ilusión, porque tengo una niña con condición especial y ahora no hay nada. Aquí la Policía no ha hecho nada, ni el Instituto de Deportes y Recreación de La Estrella, Indere, se preocupó por consultar qué me había pasado o qué me habían robado", agregó entre lágrimas la mujer.

Publicidad

Pide a la ciudadanía que, en caso de que estos elementos sean ofrecidos, no los compren y, por el contrario, dar aviso a ella o a las autoridades, pues no pierde la esperanza de recuperarlos.

Le puede interesar: