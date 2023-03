El calvario de argentino en Cali por crisis de Viva; le cobran $9 millones para regresar a su país

Más de tres días completa Roberto Carlos Sossa, un turista argentino que no ha podido regresar su país natal por la cancelación de su vuelo. El extranjero vino a pasar sus vacaciones en el país, pero este viaje se ha convertido en una completa travesía después de que la aerolínea Viva Air anunciara suspender sus operaciones.

Sossa le contó a Blu radio que ha tenido que dormir en el aeropuerto y la poca plata que tiene ya se le está acabando.

“Yo soy de Argentina y vine a pasar mis vacaciones aquí a Colombia, pero ahora no tengo cómo devolverme. La poca plata que traje me la gaste en mis vacaciones, ya no tengo nada” expresó Roberto Sossa.

Dice que varias aerolíneas le están cobrando alrededor de nueve millones de pesos por un vuelo hasta Argentina, plata que no tiene en este momento.

“Ninguna entidad me ha brindado ayuda, me cobran nueve millones de pesos por llevarme hasta Argentina. Le he pedido hasta mi familia que me ayude, pero no tenemos toda esa plata", dijo Sossa.

Por su parte, la oficina de protección al consumidor afirmó que mantendrá los canales de contacto disponibles con el fin de recibir las quejas y denuncias por la vulneración de los derechos que han tenido algunos viajeros.

Todas estas quejas serán recolectadas y las remitirán a aeronáutica colombiana para que se pongan todas las sanciones contempladas en la normatividad vigente.

