El interrogatorio en el que alias ‘La R’ cuenta que la mafia movió a fiscales para frenar su captura

En medio de la audiencia contra el fiscal seccional de Cali Jorge Iván Ríos y el abogado Héctor Alirio Rojas, capturados por supuestamente haber recibido 100 millones de pesos para evitar la captura de Juan David Rengifo Mendoza, alias ‘La R’ o ‘La J’, un expolicía procesado por secuestro y homicidio, el ente acusador reveló un interrogatorio que le realizaron en el que cuenta cómo se habría cometido el ilícito.

En el interrogatorio, alias ‘La R’ les cuenta a los fiscales del caso que el narcotraficante Jair Sánchez, alias ‘Mueblefino’, le pagó a él y a otras dos personas para ejecutar el secuestro de Jorge Mauricio Rivera Guerrero, alias ‘Muelas’.

Además, contó que cuando se dieron cuenta que las autoridades en Cali estaban investigando los hechos, y que les iban a ordenar la captura, movieron todos los contactos que tenían para evitar la decisión. Una de las personas a las que, supuestamente, llamaron para evitar la orden de captura fue al abogado Diego Cadena , quien en el pasado representó al expresidente Uribe .

“Salgo yo a otra reunión a Jardín Plaza, a esa reunión salgo con ‘Pequi’ (exjefe de sicarios del narco Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta) y me dice que les van a dar orden de captura al intendente, a la patrullera y a usted, que ese negocio lo está manejando ya Iván Aguirre porque la doctora Ana Victoria cómo que se iba de vacaciones o no está trabajando, hubo otro abogado ahí en la mesa y dice tranquilo que si eso no lo podemos cuadrar por aquí lo cuadramos es por Bogotá y llaman al abogado Diego Cadena, que es el abogado de Uribe, yo escucho cuando le preguntan a él cómo está, qué hay de su vida, entonces Diego Cadena dice que ha escuchado de mí por allá, me dijo no es un favor mío y del señor”, dice en la diligencia.

Según alias ‘La R’, el abogado que está ahí en la reunión en Jardín Plaza es quien llama al abogado Cadena.

“Le dice que es para un favor mío y del señor, usted cómo está por allá, todavía tiene todos los poderes y él dice sí, me dicen a mi tranquilo que si eso no lo cuadra el coronel lo cuadramos por arriba, le dije yo bueno señor, me dice, es más, el coronel viene por orden del coronel Martínez”, añadió en la diligencia.

Este interrogatorio a alias ‘La R’ es una de las pruebas que tiene la Fiscalía para sustentar la hipótesis de que al fiscal Aguirre le dieron 100 millones de pesos para no capturar a alias ‘La R’ por el secuestro de alias ‘Muelas’, dinero que le habrían dado a través del abogado capturado Alirio Rojas. Por los hechos, la Fiscalía les imputó cargos como presuntos responsables de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio y soborno en actuación penal, cargos que no aceptaron. En las próximas horas definirán si los envían o no a la cárcel por los hechos.