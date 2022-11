Iglesia en el Valle pide al ELN que libere a ganadero secuestrado en El Cairo

Desde la diócesis de Cartago, en el norte del Valle, se le pidió a la guerrilla del ELN que deje en libertad al ganadero Orlando Patiño Pérez, secuestrado hace una semana en el municipio de El Cairo, además se le cuestionó a ese grupo este en un proceso de paz y continúen con las retenciones forzadas. (Lea también: Secuestran a ganadero de 62 años en el norte del Valle del Cauca).

“Esta no es la manera de expresar la voluntad de paz, así no se hayan suspendido oficialmente los actos violentos, no es la manera de hacerle presión al estado para entrar en unos diálogos y recibir unos beneficios, las conductas deben ser diferentes respetando a cada ser humanos”, aseguró Monseñor Alejandro Castaño de la diócesis de Cartago.

Las autoridades creen que el secuestro del ganadero tiene fines extorsivos.