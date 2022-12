Inti Asprilla denuncia que Esmad lo atacó con gases vencidos; se molesta cuando le pidieron detalles

Buga, Valle del Cauca , es epicentro de durísimas protestas que completan varios días. Este jueves, se registraron fuertes choques en la doble calzada que comunica a la llamada 'ciudad Señora' con Tuluá, a la altura del barrio Aures, cerca de la sede del Sena.

El representante Inti Asprilla, quien se encontraba en el lugar con la congresista María José Pizarro, contó lo sucedido y acusó al Esmad de lanzar gases lacrimógenos vencidos. Sin embargo, cuando se le pidió dar mayores detalles, el congresista se molestó.

"Yo nunca esperé ver lo que vi. Vi una situación de guerra, un enfrentamiento muy duro. Actuamos para salvar vidas y que hubiese menos heridos. le dijimos a los manifestantes y al Esmad que se calmaran", relató.

"Cuando yo llego, veo sobre el puente del Sena a 200 personas a quienes les pedimos que se calmaran. Hablamos con el coronel del Ejército. Hablaba MJ PI y abajo veo cuatro o cinco manifestantes, les pido que no tiren piedra. La sorpresa mía es cuando el Esmad empieza a disparar. El reflejo primero es correr con la gente", añadió.

Asprilla aseguró que los gases lacrimógenos, usados por la Policía para dispersar a quienes hacían presencia en el lugar, estaban vencidos.

"Yo muchas veces he acompañado la protesta y he sentido el gas lacrimógeno, pero lo que ayer sentí no se compara para nada. Empecé a sentir que los pulmones se me queman, que se me cierra la garganta. Hay un grito de desespero en medio de eso", aseguró.

"Que se investigue lo que está pasando con el tipo de munición que están lanzando", pidió el representante.

Al momento de ser contrapreguntado sobre los hechos, el congresista no ocultó su molestia.

“Yo acepté la entrevista bajo la premisa de una conducción imparcial. Yo estoy describiendo la situación que vi en ese momento. No estoy negando el disturbio", indicó.

Posteriormente cuando se le pidió a Asprilla clarificar si se recogieron evidencias de los gases lacrimógenos vencidos, el congresista no dio detalles y aseguró que la petición 'ridiculizaba' la situación.

"El gas que alcancé a ver tenía dos años de vencimiento", afirmó Asprilla.

