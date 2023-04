Le levanto el negocio con un explosivo: revelan audios de extorsionadores que atemorizaban a Nariño

En un operativo desarrollado por el Gaula de la Policía Nacional, tres personas de la banda delincuencial ‘Los del cobro’ fueron detenidas en los municipios de Tumaco, Barbacoas y en la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca.

Esta operación se llevó a cabo con el fin de capturar a este grupo delincuencial que se dedicaban a la cobranza de extorsiones a comerciantes, conductores y propietarios de establecimientos abiertos al público en zonas urbanas y rurales del municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño.

Según las autoridades, estos sujetos intimidaban a sus víctimas con armas de fuego y le exigían grandes sumas de dinero que oscilaban entre dos a cinco millones de pesos, a cambio de no atentar contra su integridad y la de sus familiares.

Blu radio tuvo acceso a los audios que revelan la manera en que esta banda amedrentaba a sus víctimas y amenazaban con acabar los negocios de pequeños empresarios y atentar incluso con la vida de familiares.

Publicidad

“Necesito que me colabore de una vez, yo voy a darle orden a la gente que tengo por ahí, si ustedes de hoy al viernes no se reporta, créame que le levanto el negocio, le mando a tirar un explosivo, una granada, una pentonita, y se lo vuelo, para que vea que nosotros no somos de juguete”, dicen los audios.

La Policía Nacional y su equipo especial del Gaula llevaron a cabo estas operaciones en el marco de la macrooperación “Fénix”, que busca atacar actividades de extorsión, hurto y concierto para delinquir. Asimismo, en las últimas horas fueron capturados y dejados a disposición de las autoridades competentes.

No se pierda: ¿Cómo enfocar los espejos retrovisores?