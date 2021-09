Prevén aguaceros más intensos tras llegada de la segunda temporada de lluvias en el Valle del Cauca

Aumentar los controles de revisión y prevención en los municipios para evitar emergencias a causa de las lluvias en el departamento pidió el secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Jesús Antonio Copete Goez.

El llamado lo hizo luego de hacer un balance de las afectaciones ocurridas en el departamento al inicio de la segunda temporada de lluvias.

Tuvimos doce afectaciones de vivienda en el municipio de Tuluá a causa del desbordamiento del río Morales y, al mismo tiempo en Andalucía, tuvimos inundaciones en diez viviendas, muchas de ellas por colapso de alcantarillado. Hay que recordar que este municipio tiene un problema con el alcantarillado y siempre en épocas de lluvias el reflujo de aguas va estar presente indicó el funcionario.

Esta segunda temporada de lluvias se prevé más fuerte por la incidencia del fenómeno de La Niña.

"Como ya se está viendo en los municipios del norte del Valle; Ansermanuevo, Obando, Sevilla, Caicedonia”, señaló Copete Goez.

Publicidad

Más de 15 municipios del departamento ya presentan movimientos de masas que afectan la comunicación en las vías rurales.

“Tenemos un caso en Ansermanuevo donde hay tres veredas incomunicadas, pero no se puede hacer el trabajo de abrir nuevamente la vía porque debemos hacer un estudio por parte de la geóloga para ver si el pliegue resiste el movimiento. Pero también tenemos llamados desde El Águila, El Dovio y Yotoco, entre otros”, precisó el Secretario de Gestión del Riesgo del Valle.

Finalmente, en caso de alguna situación de lluvias fuertes, el funcionario instó a la comunidad a no buscar refugio en sitios metálicos altos, ni bajo árboles; no hacer deporte en medio de las tempestades y se recomienda no hacer paseos de olla ni otras actividades en las riberas de los ríos durante esta época.