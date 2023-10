Soy el único candidato a Alcaldía de Tuluá amenazado por no hacer acuerdo con bandas: Gustavo Vélez

El pasado fin de semana se presentó un hecho lamentable en el municipio de Tuluá , Valle, cuando un parapentista que estaba haciendo publicidad para el candidato a la Alcaldía Gustavo Vélez fue asesinado.

Este hecho fue rechazado por el candidato, quien dice ser el único que se encuentra amenazado en esa población, por lo que le ha tocado hacer campaña desde su casa.

Vélez habló en Mañanas blu cuando Colombia está al aire sobre esta problemática y aseguró que no ha podido hacer publicidad en las calles, como las otras campañas, "por no hacer pactos o acuerdos con bandas delincuenciales".

"Eso ha sido muy complicado. He tenido que hacer campaña desde mi casa, no hemos podido hacer ninguna reunión política ni escuchar a las personas. Solamente pudimos repartir publicidad una vez y las vallas que colocamos nos las quemaron. Soy el único candidato a la Alcaldía de Tuluá, de todos los demás, que no ha podido hacer publicidad, porque no he hecho ningún tipo de pactos o acuerdos con esas personas", indicó.

Sobre el asesinato del parapentista, el candidato Vélez lamentó lo sucedido y afirmó que esta persona tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia mientras repartía la publicidad, llegando a un lugar donde operan bandas delincuenciales de la zona.

"Esta persona tuvo que aterrizar de emergencia en un sitio donde bandas delincuenciales hacen presencia y llamó a quienes lo podían recoger, pero se perdió la comunicación y luego nos dimos cuenta de que lo habían asesinado", dijo.

Vélez, quien es uno de los candidatos más opcionados por haber sido alcalde en 2016, dijo que seguirá en su camino a la Alcaldía de Tuluá, por lo que pide la intervención del Estado.

"Para contrarrestar esto se requiere apoyo del Ejercito, del Ministerio de Defensa, de las instituciones, para que se pueda desarrollar un buen gobierno. Vamos a trabajar de la mano del Estado".

Finalmente, el candidato a la Alcaldía de Tuluá dijo que la ciudadanía clama por ayuda, tras la injerencia de bandas delincuenciales en el municipio.

"El municipio tiene un temor muy grande. La ciudadanía está clamando la ayuda del Estado, está muy desesperada y angustiada", finalizó.

Escuche la entrevista completa aquí:

