Desesperado llamado de familia de joven secuestrado en Ocaña: “Tres hombres se lo llevaron”

En la noche de este lunes, 2 de octubre, hombres desconocidos secuestraron a Fabián Arias, un hombre de 34 años que, en ese momento, estaba en la puerta de su casa en Ocaña, Norte de Santander. Su padre, Jorge Arias, denunció que tres hombres llegaron y sin mediar palabra se lo llevaron; ocurrió en el casco urbano.

En diálogo con Blu Radio, Jorge Arias, quien es comerciante de suministros hospitalarios y medicamentos, hizo un llamado para que quienes se llevaron a su hijo den alguna razón, pues, según contó, no se han comunicado, tampoco tienen indicios de quién o que grupo pudo ser. Además, hasta el momento, las autoridades no han encontrado alguna pista que pueda ayudar a dar con su paradero.

“Llegaron a la casa cuando mi hijo iba a correr la camioneta para dejarla al frente; estaba en la casa de la mamá y lo abordaron tres personas (…) Nosotros somos comerciantes, generamos empleos aquí en Ocaña, somos gente honrada, trabajadora”, relató.

Antes del hecho, de acuerdo con Arias, la familia no había recibido amenazas o alguna advertencia. Aseguró, además, que no han recibido tampoco llamas de extorsión. Dijo que no tiene “ni idea” de quién pudo ser.

“Estamos jodidos”, reclamó Jorge Arias sobre la inseguridad en esa región del país, por lo que pidió ayuda a las autoridades y comunidad para recuperar a su hijo Fabián.