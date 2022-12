Susana Correa me mandó al monte y me puso silencio ciudadano: Arzobispo de Cali

Desde la ciudad de Cartagena, el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, rompió su silencio y dijo que mantiene su posición frente a votar por el sí, calificó que hacerlo es un acto de honestidad y de ética ciudadana, así mismo, dijo que la senadora Susana Correa lo mandó para el monte y le impuso un silencio ciudadano por sus declaraciones a favor de la paz, añadió que se mantendrá al margen mientras pasa esta jornada electoral pero tiene claro y definido su voto.

“Yo estoy en silencio ciudadano pero eso implica que alguna persona, creo que es uribista, la señora Susana Correa, me mandó para el monte y me puso silencio ciudadano a la brava, ella y otros dirigentes de Cali. Yo no estoy en campaña ni en plaza pública, yo hablo con libertad pero me he silenciado entendiendo que silencio se escribe con sí”, sostuvo monseñor Monsalve.

Por su parte, la senadora Susana Correa, señaló que el arzobispo agrede al Centro Democrático con sus declaraciones y reiteró que debe abstenerse de hacer política.

“Monseñor venía insultándonos no solamente al presidente Uribe sino a los uribistas y yo me había quedado callada. Si él considera que por decirle que se quitara la sotana y se pusiera el camuflado fue mandarlo para el monte, allá él, si mis palabras lo que hicieron fue silenciarlo alguna razón tendrían de porque existir”, manifestó Correa.

Frente al llamado del expresidente Álvaro Uribe de reunirse, el arzobispo de Cali dijo que no se va a reunir por ahora con el representante de un partido que está actualmente en una contienda electoral.