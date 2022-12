Taxistas caleñas piden no ser estigmatizadas por caso de conductora con machete

Las Damas de Amarillo son un grupo de aproximadamente 50 mujeres que conducen taxi en Cali, quienes están preocupadas por la imagen de su gremio a raíz del incidente del pasado sábado 25 de noviembre donde una conductora de taxi agredió a un hombre con un machete y el video de este suceso se volvió viral en redes sociales.





Debido a los comentarios que ha suscitado este hecho, las taxistas temen que este caso aislado genere repudio por parte de la sociedad hacia ellas.





Estas mujeres también indican que no es fácil moverse por las calles de la capital del Valle, no por los trancones o los huecos que puedan encontrar, sino por los ciudadanos que constantemente las agreden por su condición de mujer.





“En mis 21 años de prestar el servicio público, son muchas las agresiones y burlas que he recibido y el incidente de la conductora que atacó con machete a un motociclista en el barrio Primero de Mayo puede causar estigmatización hacia nosotras”, señaló Doris Ramírez, líder del grupo en formación Las Damas de Amarillo.





Ramírez agregó que las taxistas de Cali son mujeres que aman su tarea de prestar un buen servicio, que la mayoría son adultas cabezas de hogar y que lo hacen pensando en el bienestar de sus hijos, así mismo dice que la inseguridad en la ciudad las ronda constantemente.