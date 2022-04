Unos 50.000 niños de Buenaventura están sin alimentación escolar; aún no definen operador

Por lo menos 50.000 niños y adolescentes de las zonas urbana y rural de Buenaventura , Valle, actualmente no cuentan con el programa de alimentación escolar.

Esta situación es vista con preocupación de parte de los padres de familia y docentes del distrito, pues comenzando el cuarto mes del año, todavía no hay contratación de una empresa operadora, aspecto que tiene pasando necesidades a los niños, pues para muchos de ellos, la única comida con la que cuentan en el día es aquella que brinda este programa.

"Esta es la hora que ningún niño se ha metido el primer bocado por el tema del PAE y hasta se han desmayo porque no tienen alimentación. Al alcalde y al secretario de Educación le presentan algunos contratistas la documentación para licitar, pero como no son amigos de ellos, echan para atrás la licitación", dijo a BLU Radio Wilmar Valencia, líder de Buenaventura.

Además, reclaman que durante el año anterior, hubo varias inconsistencias en el programa porque los alimentos llegaban en mal estado, e inclusive, se tomó la decisión de cambiar huevos por lentejas. También esperan que en esta oportunidad, se garantice la sana alimentación de los menores.

"En el 2020 fuimos a hacer un recorrido en las instituciones, encontramos enfadados a los rectores y madres que nos mostraron productos vencidos. En el 2021 vino el contralor nacional y regañó al alcalde y al secretario y les llamó la atención por cambiar los huevos por lentejas para los niños. Están improvisando con su alimentación", agregó Valencia.

Desde la administración distrital informaron que el no comienzo de la implementación del programa de alimentación escolar este año se debe a que las empresas interesadas en operar no han cumplido con los requisitos legales, por lo cual no se pueden contratar.

"La convocatoria se ha declarado desierta porque las empresas que se han postulado para operar el programa no han cumplido con los requisitos legales, de tal manera que nuevamente, a través de la bolsa mercantil, se publicó el proceso por tercera vez y esperamos próximamente conocer el operador del programa y que empiece a funcionar", manifestó el secretario de Educación, Hamington Valencia.

La administración definiría la próxima semana cuál será el operador que prestará el servicio, supuestamente, a partir del 7 de abril.

