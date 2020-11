Abogada se habría inventado supuesto abuso sexual para extorsionar a campesino y no denunciarlo

La Policía del Magdalena Medio capturó a una abogada de 47 años de edad, quien extorsionaba a un campesino de Barrancabermeja para no denunciarlo sobre un supuesto caso de abuso sexual.

Según informó la Policía, la mujer le pedía al hombre que le pagara 117 millones de pesos en tres cuotas.

“Efectivos del Gaula logran la captura de la venía exigiendo la suma de $117.000.000 millones de pesos a un agricultor, a cambio de no instaurar una denuncia por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 años y no atentar contra la integridad física de la víctima y de su núcleo familiar, en la investigación desarrollada se pudo establecer que esta mujer iría a recibir esta cantidad de dinero de manera presencial en tres cuotas: $27.000.000, $45.000.000, $45.000.000”, informó el coronel Gustavo Martínez, comandante de la Policía del Magdalena Medio.

La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión, donde un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.