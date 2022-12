Alcaldes en Santander piden descentralizar el PAE para solucionar crisis

Durante el foro sobre el Programa de Alimentación Escolar, organizado por la Gobernación de Santander, las autoridades regionales coincidieron en que los recursos del suministro de los alimentos deben ser manejados por las alcaldías municipales y no por la Gobernación, como se hace en la actualidad.



Vale la pena recordar que de los 170 días en los que los 130.000 beneficiados debían recibir la alimentación solo les ha llegado el suministro por 52 días, lo que equivale a dos meses.

"Los niños continuaron estudiando, hemos comunicado a través de los canales de comunicación que tenemos y hemos dicho que no pudimos continuarlo porque la interventoría decidió no seguir y no teníamos vigilancia", dijo la secretaria de Educación de Santander, Doris Gordillo.



Frente a la suspensión del programa, los municipios y colegios han tenido que tomar medidas urgentes para que algunos niños no tengan largas horas de estudio sin sus alimentos.



"Lo hacemos para prestarle un mejor servicio educativo a los estudiantes porque no podemos tenerlos hasta las tres de la tarde, estos niños necesitan su almuerzo", dijo Fredy Cáceres, alcalde de Málaga.



Entre tanto, los alumnos en Santander continúan sin recibir el suministro del programa PAE.