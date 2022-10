Alumnos en Barrancabermeja se estarían desmayando por falta de alimentación

Profesores de Barrancabermeja denuncian que los alumnos beneficiarios del programa de Alimentación Escolar, PAE, llegan a estudiar “pálidos y sin energías” porque la administración municipal no ha aprobado el programa.

Los docentes manifiestan que ya se presentan problemas de nutrición en algunos alumnos, Maurició Martínez del Sindicato de Educadores de Santander informó que recibieron el reporte de 12 niños que se desmayaron.

Damaris Rodríguez, profesora de uno de los colegios públicos del puerto petrolero aseguró que a varios de sus estudiantes se les ve con mal semblante en el aula de clase.

“En mi salón, la semana pasada, llegó una niña y un niño que no habían desayunado, la niña se veía pálida y yo le pregunte que si había desayunado, me respondió que no había nada en la casa”, relató la docente.

Al respecto, el secretario de Educación municipal, Oscar Jaramillo, manifestó que la Alcaldía espera que el Concejo ratifique las vigencias futuras para el PAE.

Entre tanto, la presidenta del Concejo, Yesenia Villamizar, respondió que “de los 17 concejales, solo tres llegan a los debates para discutir los dineros del PAE en la ciudad”.

Hay que recordar que el PAE de Barrancabermeja no está a cargo de la Gobernación de Santander sino de la Alcaldía de este municipio.

