Bomberos de Bucaramanga piden que experiencia se tenga en cuenta en concurso de méritos

Con un plantón frente a las instalaciones de la Alcaldía de Bucaramanga , el cuerpo de Bomberos de la ciudad se unió a la jornada nacional de protesta en contra del concurso de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil porque no tiene en cuenta la experiencia de quienes llevan años en provisionalidad.

“Estamos en esta jornada por el concurso no es el más indicado, no tiene garantías para que los bomberos que están en provisionalidad tengan la oportunidad de participar y no tiene en cuenta la experiencia”, manifestó Fabio Larrota, presidente del Sindicato de Bomberos.

En el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga hay 82 bomberos de los cuales 33 están en provisionalidad, algunos con más de 15 años.

#EnDesarrollo Bomberos de Bucaramanga protestan para exigir cambios en las condiciones en el concurso de méritos que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil #MañanasBlu pic.twitter.com/WHuzU9tQ4z — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 20, 2023

Yelitza Oliveros, directora de Bomberos de Bucaramanga, dijo que la entidad respalda a los bomberos y considera que el concurso está mal estructurado.

“Debe ser un concurso con reglas claras y con experiencia que sea válida, también que tenga en cuenta la capacitación que se le ha brindado al personal. Lo que queremos decirle a la Comisión Nacional del Servicio Civil es que nos escuche y los escuche “expresó Oliveros.

Y denunció que: “en la etapa de estructuración estuvimos y les hicimos ver las deficiencias del concurso y no nos hicieron caso, por el contrario, firmaron el acuerdo de manera unilateral y lo hicieron llegar a la entidad con las bases del concurso. Llevamos dos años en la lucha, lo que podemos decir es que la carrera bomberil tiene muchos vacíos", puntualizó.