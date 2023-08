Candidato a la Alcaldía de Girón, William Matilla, desmiente que este inhabilitado

Luego de que se conocieran varias denuncias en redes sociales sobre una posible inhabilidad para poder aspirar a la Alcaldía de Girón , el candidato William Mantilla, salió a aclarar los hechos que se habrían originado según él, en una mala interpretación que se habría hecho de una consulta en el Departamento Administrativo de la Función Pública que explicó que las inhabilidades se presentan por grados de consanguinidad y de afinidad.

El documento en redes señala: “En este orden de ideas y dando respuesta puntual a su interrogante, por expresa disposición legal el primo de la actual contralora municipal se encuentra inhabilitado para ser elegido alcalde del mismo municipio. El anterior concepto se emite en los términos establecidos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, explica en el documento Armando López director Jurídico del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Las aseveraciones se presentan porque el aspirante a la Alcaldía de Girón es primo de la actual Contralora de ese municipio Sara Lucía Reyes Serrano, sin embargo, a juicio del aspirante Mantilla aclaró que de acuerdo con los grados de consanguinidad no está inhabilitado y esa fue precisamente una de las consultas que les hizo a sus abogados antes de iniciar su campaña.

“Yo tengo una prima que es contralora, pero la prima viene siendo un cuarto grado de consanguinidad y esa ley de inhabilidades es taxativa, es decir que es blanco o es negro, que estoy inhabilitado o no estoy inhabilitado, y por ser mi prima un cuarto grado de consanguinidad no estoy inhabilitado, no tengo ningún problema ni ninguna inhabilidad, esto para darle un parte de tranquilidad a todos los girones que están atentos a nuestro proceso de campaña” dijo William Mantilla.

Con información falsa las maquinarias políticas de Giron pretenden frenar mi campaña pero el próximo 29 de octubre los venceré en las urnas. No estoy inhabilitado, repito No estoy inhabilitado. pic.twitter.com/HPhIsK8Qcz — William Mantilla Serrano (@William_Manserr) August 18, 2023

Publicidad



En ese sentido Mantilla explicó que los abogados de su campaña se están encargo del caso y desde su punto de vista estará muy atento para llegar al fondo de lo que está pasando: “porque claro lo que quieren es llegar a confundir a toda la comunidad gironesa para que ellos crean que yo me encuentro inhabilitado, pero yo vuelvo y les repito a todos yo no me encuentro inhabilitado y no tengo ningún problema”.